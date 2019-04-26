В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания
В Когалыме прокуратура добилась лишения права управления гражданином транспортным средством.
Во время ведомственной проверки выяснилось, что водитель, имя права, выданные ранее, теперь состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом – наркотическая зависимость.
- В силу действующего законодательства наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, -пояснили в прокуратуре ХМАО.
Тогда прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия права этого автомобилиста на управление транспортом.
В результате решением суда иск удовлетворен. Мужчина лишен права на управление автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU