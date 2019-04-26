2019-04-26T07:58:15+03:00
Общество

В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания

Мужчина имел медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами
Анна Полякова
Поделиться:
В Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания Фото: prokhmao.ruВ Когалыме водителя лишили прав из-за опасного заболевания Фото: prokhmao.ru
Изменить размер текста:

В Когалыме прокуратура добилась лишения права управления гражданином транспортным средством.

Во время ведомственной проверки выяснилось, что водитель, имя права, выданные ранее, теперь состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом – наркотическая зависимость.

- В силу действующего законодательства наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, -пояснили в прокуратуре ХМАО.

Тогда прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия права этого автомобилиста на управление транспортом.

В результате решением суда иск удовлетворен. Мужчина лишен права на управление автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре начался пожароопасный сезон в лесах
Жителя Нижневартовска задержали с крупной партией наркотиков
Двое мужчин на снегоходе едва не утонули в полынье озера Долгий Сор
Микрорайоны старого Нижневартовска облагородят
ДТП в Сургутском районе: водитель «перевертыша» не выжил
В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства
Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки
Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка
Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта
Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс
В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника
Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки
Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник
Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы
Парковки Когалыма очищают от хлама