СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-26T06:32:04+03:00

В Ханты-Мансийске проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства Фото с сайта Администрации Ханты-Мансийска

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В Ханты-Мансийске сохраняется угроза распространения бешенства среди животных. Это связано с регистрацией в апреле случая этого заболевания у домашней собаки на территории микрорайона «Восточный», сообщает администрация города. Распоряжением губернатора Югры установлен карантин на территории улицы Индустриальной и в радиусе двух километров от нее.

Как пояснили в филиале БУ «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе, одним из наиболее эффективных способов борьбы с бешенством является вакцинация домашних животных.

В настоящее время специалистами ветцентра организован подворный обход с целью бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства на территории СУ-967, ближайший из которых намечен на 27 апреля с 10:00 до 17:00. Помимо этого, 26 и 27 апреля с 10:00 до 17:00 будет работать стационарный пункт вакцинации домашних животных (УАЗ «ПАТРИОТ» с госномером 735) на пересечении улиц Солнечной и Фестивальной.

Горожанам просят помочь специалистам и предоставлять животных для вакцинации против бешенства.

- Мы организуем такой выезд наших специалистов, в первую очередь, для удобства жителей нашего города, чтобы они могли приводить своих питомцев на вакцинацию, не выезжая в наш центр, – пояснил представитель учреждения.

Также бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства в Ханты-Мансийске проводится ежедневно и в самом ветцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU