Погода в Югре 26 апреля: ожидаются смешанные осадки

СЕГОДНЯ 05:20 2019-04-26T05:20:28+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +2…-3 градуса, местами -5…-10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура днем -1…-3 градуса.

В Сургуте пасмурно, периодически небольшой снег. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха -6 градусов.

В Нижневартовске пасмурно. Во второй половине прогнозируется снег. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха -4 градуса.

В Нефтеюганске пасмурно, в днем пройдет снег. Температура воздуха -5 градуса, ветер северо-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU