2019-04-25T16:19:03+03:00
Происшествия

Сургутянка лишилась более 600 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка

Женщина сообщила пароли, которые пришли ей на сотовый телефон
Анна Полякова
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Жительница Сургута стала жертвой мошенничества, доверившись незнакомцу. 39-летняя женщина была уверена, что разговаривает с реальным сотрудником службы безопасности одного из банков.

По телефону злоумышленник сказал, что якобы с карты югорчанки совершается незаконное списание денежных средств и попросил продиктовать номер банковской карты для отмены транзакции. Также сургутянка сообщила пароли, которые пришли ей на сотовый телефон.

В результате у злодея появился доступ к банковскому счету потерпевшей. Таким образом, злоумышленник похитил денежные средства в сумме 666 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 31-летняя жительница того же Сургута. Ей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в глобальной сети Интернет оформили на ее имя микрозайм на сумму 8 тысяч 500 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность преступников. Наказанием может стать лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по г. Сургуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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