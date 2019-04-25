2019-04-25T15:26:23+03:00
Общество

Большинство мемориалов «Вечный огонь» в Югре требуют ремонта

Общественники округа направили письма местным властям
Маргарита КАЛИНКИНА
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Общественники Югры проверили состояние мемориалов «Вечный огонь». Фото ОНФ ЮгрыОбщественники Югры проверили состояние мемориалов «Вечный огонь». Фото ОНФ Югры
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Состояние мемориалов «Вечный огонь» проверили в Югре активисты Общероссийского народного фронта. Общественники осмотрели более двадцати мемориалов в городах и поселках округа.

Оказалось, что многие мемориалы региона пока не готовы к празднованию Дня Победы. Например, в Югорске, Советском, Нягани, Перегребном, Нефтеюганске, Игриме и Пыть-Яхе горелки на Вечных огнях отключены. Многие мемориалы нуждаются в косметическом ремонте. Например, в Сургуте на гранитных стелах, на которых выбиты имена погибших воинов, выцвела краска.

- Мы несколько лет просили власти города заменить две гранитные треснувшие плиты около горелки, – рассказала эксперт ОНФ Инна Бирук. – В ходе нынешней проверки увидели: одну плиту заменили, но цвет новой значительно отличается от предыдущей, вторую так и оставили с трещиной, что в целом портит впечатление от внешнего вида мемориала.

Требуется ремонт монумента в Нефтеюганске. Здесь облупилась краска на постаменте. В Нижневартовске на главной стеле откололись фрагменты даты «1941», вокруг горелки Вечного огня есть сколы гранита, в швах между плитами высыпался раствор.

В поселке Перегребном Октябрьского района нуждается в обновлении главная плита мемориала, на граните – известковые потеки. В Пыть-Яхе требуется ремонт лестницы, отлетела плитка на ступенях. Нуждается в реконструкции и монумент в Югорске.

- По результатам осмотра состояния мемориалов активисты Народного фронта в Югре направили всем главам проверенных муниципалитетов обращения с перечнем выявленных недостатков с просьбой оперативно устранить нарушения до 5 мая, – сообщил Колодич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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