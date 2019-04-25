2019-04-25T14:40:28+03:00
Общество

Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс

Участниками спортивной встречи могут стать все желающие
Анна Полякова
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Чемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс Фото: uray.ruЧемпион Мира по боксу проведет для урайцев мастер-класс Фото: uray.ru
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Чемпион Мира, Европы и России по боксу Александр Малетин проведёт мастер-класс для урайских спортсменов. Мероприятие пройдет 27 апреля в спортивном зале «Смена». Участниками спортивной встречи, которая начнется 11.30, могут стать все желающие.

Александр Малетин семикратный чемпион России по боксу, призёр Олимпийских игр 2000 года и игр доброй воли 1998 года. Награждён нагрудными знаками «Отличник погранслужбы» I и II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Именитый спортсмен проходил подготовку под руководством заслуженных тренеров России Василия и Руслана Вольфов.

Как ранее сообщалось, в этот же день в Урае для всех любителей спорта и здорового образа жизни во ДС «Звезды Югры» состоится фитнес-марафон. Самые стойкие участники получат призы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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