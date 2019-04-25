2019-04-25T14:25:48+03:00
Происшествия

В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильника

Доверчивый мужчина секретные коды
Анна Полякова
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В Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильникаВ Сургутском районе мошенник облапошил продавца холодильникаФото: Ольга Крыльцова
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В Сургутском мужчина при продаже холодильника лишился 400 тысяч рублей. 38-летний мужчина, ставший жертвой обмана, обратился после инцидента в полицию.

Выяснилось, что мужчина на одном из популярных сайтов разместил объявление о продаже холодильника. Покупатель нашелся быстро и попросил у него данные банковской карты, чтобы перевести деньги за товар.

Доверчивый сургутянин продиктовал ему номер карты, а также коды, которые приходили ему в СМС-сообщениях, которые чужим людям сообщать не следовало. В итоге с карты было снято около 400 тысяч рублей.

Мужчина знал о подобных фактах мошенничеств, однако желание продать холодильник и возможность получить за него хорошие деньги, заставили его совершить необдуманные действия. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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