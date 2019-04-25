2019-04-25T13:37:54+03:00
Общество

Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки

Получить ее могут все желающие
Анна Полякова
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Жителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки Фото: uray.ruЖителям Урая рассказали о правильном ношении Георгиевской ленточки Фото: uray.ru
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В Урае 24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». На площади возле администрации города и на улице Ленина волонтеры Победы раздавали этот уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

Всего в этом году в Урае планируется распространить порядка двух тысяч ленточек. Получить ее могут все желающие. Акция будет проходить до 9 мая.

- Георгиевская ленточка – это благодарность людям, отдавшим все для фронта, это дань памяти о тех, кто пал, спасая мир от фашизма, подчеркнули в администрации города.

Подробную информацию о местах проведения акции можно узнать у координатора местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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