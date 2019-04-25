2019-04-25T13:39:25+03:00
Общество

Жителей Когалыма приглашают на первый общегородской субботник

Глобальная уборка состоится завтра, 26 апреля
Маргарита КАЛИНКИНА
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На общегородской субботники в Когалыме приглашают всех горожанНа общегородской субботники в Когалыме приглашают всех горожанФото: Ольга Крыльцова
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Первый в 2019 году общегородской субботник пройдет в Когалыме завтра, 26 апреля. Он откроет череду мероприятий по уборке и благоустройству города. К участию приглашаются трудовые коллективы, общественные объединения, политические партии, учреждения образования и здравоохранения, предприятия торговли, общественного питания и все желающие.

Организаторы уже закрепили за каждым участником определенную территорию. Ознакомиться с перечнем можно здесь. Горожан также ждут на уборку дворов и детских площадок по месту жительства.

Когалымцев призывают поддержать экологическую акцию, чтобы встретить Пасху, Первомай и День Победы в чистом, красивом и ухоженном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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