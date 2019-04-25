СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-25T13:10:07+03:00

Сургутянке за махинации с субсидией грозит 10 лет лишения свободы Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Жительнице Сургуткого района грозит 10 лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа за мошенничество с получением субсидий на развитие сельскохозпроизводства.

Исполняющая обязанности руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств Сургутского района предоставила заявления о выплате субсидий на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота. При этом в накладных и счетах-фактурах содержались недостоверные сведения.

Таким образом 38-летняя злоумышленница необоснованно получила субсидию в размере более 4 млн рублей. Своими действиями она причинила администрации Сургутского района ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». С ранее не судимой горожанки взяли обязательство о явке. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправного деяния, сообщает УМВД России по ХМАО – Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU