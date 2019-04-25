Жителей Когалыма просят сообщать о брошенных во дворах автомобилях
Жителей Когалыма призывают сообщать о брошенных во дворах автомобилях. С начала года выявлены семь таких машин. В городе чистят парковки от хлама.
Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства еженедельно объезжают дворы и улицы. Бесхозные машины могут быть опасны для горожан, особенно для детей. Брошенной машина считается, если стоит без колес или у нее разбиты стекла, либо она сильно повреждена.
- По каждому такому автомобилю мы делаем запрос в полицию, чтобы установить собственника. Затем владельцу направляется уведомление с указанием срока, в течение которого он должен эвакуировать свой транспорт, в противном случае его привлекают к административной ответственности. Если хозяин не находится, разукомплектованный автомобиль вывозят на специализированную стоянку, - пояснил ведущий инженер отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ города Когалыма» Руслан Галиханов.
Всех, у кого во дворе есть подобный автомобиль, просят звонить и сообщать об этом по телефону 93-577 или отправить письмо на электронную почту: glonas2@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU