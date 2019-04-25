Жителей Когалыма просят сообщать о брошенных во дворах автомобилях

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-25T11:22:34+03:00

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Жителей Когалыма призывают сообщать о брошенных во дворах автомобилях. С начала года выявлены семь таких машин. В городе чистят парковки от хлама.

Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства еженедельно объезжают дворы и улицы. Бесхозные машины могут быть опасны для горожан, особенно для детей. Брошенной машина считается, если стоит без колес или у нее разбиты стекла, либо она сильно повреждена.

- По каждому такому автомобилю мы делаем запрос в полицию, чтобы установить собственника. Затем владельцу направляется уведомление с указанием срока, в течение которого он должен эвакуировать свой транспорт, в противном случае его привлекают к административной ответственности. Если хозяин не находится, разукомплектованный автомобиль вывозят на специализированную стоянку, - пояснил ведущий инженер отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ города Когалыма» Руслан Галиханов.

Всех, у кого во дворе есть подобный автомобиль, просят звонить и сообщать об этом по телефону 93-577 или отправить письмо на электронную почту: glonas2@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU