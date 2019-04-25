2019-04-25T10:19:03+03:00
Общество

В Урае состоится фитнес-марафон

Самые стойкие участники получат призы
Анна Полякова
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27 апреля в Урае состоится фитнес-марафон Фото: uray.ru27 апреля в Урае состоится фитнес-марафон Фото: uray.ru
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Праздник спорта, красоты и здоровья пройдет в Урае 27 апреля. Для всех любителей спорта и здорового образа жизни во ДС «Звезды Югры» состоится фитнес-марафон.

Участников ждут мастер-классы от лучших фитнес-студий нашего города, отличное настроение, призы и подарки. Регистрация участников с 10.00 часов.

Начало марафона намечено в 11.00 часов.

Надо сказать, это мероприятие в городе стало уже традиционным. Так, например, фитнес-марафон, который прошел в марте, вели три опытных фитнес-инструктора. В течение двух часов они работали с женской группой, поочередно включая в марафон разные виды фитнеса, включая степ-аэробику, танцевальный фитнес и др.

Два часа – в бодром темпе, не зная усталости, делая только короткие паузы для соблюдения питьевого режима – урайские женщины стойко выдержали эту гонку красоты и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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