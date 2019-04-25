Иностранец, напавший на сургутянку, 13 лет скрывался в Польше
Гражданина Грузии, скрывавшегося более 13 лет в Польше, выдали Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности.
Его будут судить за разбойное нападение на жительницу Сургута, совершенное в августе 2004 года. После преступления мужчина скрылся от следствия. В 2005 году он объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года иностранца задержали на территории Республики Польша.
По ходатайству прокуратуры округа, Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Республики Польша запрос о его выдаче, который в апреле 2019 года удовлетворен.
В ближайшее время его передадут в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU