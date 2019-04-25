СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-25T10:08:29+03:00

Иностранец, напавший на сургутянку, 13 лет скрывался в Польше Фото: Ольга Крыльцова

Его выдадут РФ и будут судить за разбой

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Гражданина Грузии, скрывавшегося более 13 лет в Польше, выдали Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности.

Его будут судить за разбойное нападение на жительницу Сургута, совершенное в августе 2004 года. После преступления мужчина скрылся от следствия. В 2005 году он объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года иностранца задержали на территории Республики Польша.

По ходатайству прокуратуры округа, Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Республики Польша запрос о его выдаче, который в апреле 2019 года удовлетворен.

В ближайшее время его передадут в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU