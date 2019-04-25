Уровень воды в Конде меньше половины критического уровня
Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано
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Уровень воды в реке Конда 207 сантиметров. В администрации города Урай рассказали о паводковой обстановке.
По информации «Единой дежурно-диспетчерская служба города Урай», уровень воды в реке в границах муниципального образования значительно ниже критического уровня, который соответствует 552 сантиметрам. В день повышается примерно на 15 сантиметров.
Чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах, не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU