На жителя Белоярского завели уголовное дело за двух осетров
В городе Белоярский возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу.
- Установлено, что местный житель, не имея соответствующего разрешения, хранил и перевозил рыбу вида «Сибирский осетр» в количестве 2 особей, относящихся к объектам, занесенным в Красную книгу РФ, - пояснили в прокуратуре ХМАО.
Материалы прокурорской проверки направлены в районный отдел полиции для дачи уголовно-правовой оценки содеянному.
В результате завели уголовное дело по статье УК РФ о незаконном хранении и перевозке особо ценных «краснокнижных» водных биологических ресурсов. Расследование уголовного дела постановлено прокуратурой города на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU