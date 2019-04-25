На жителя Белоярского завели уголовное дело за двух осетров

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-25T08:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Белоярский возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу.

- Установлено, что местный житель, не имея соответствующего разрешения, хранил и перевозил рыбу вида «Сибирский осетр» в количестве 2 особей, относящихся к объектам, занесенным в Красную книгу РФ, - пояснили в прокуратуре ХМАО.

Материалы прокурорской проверки направлены в районный отдел полиции для дачи уголовно-правовой оценки содеянному.

В результате завели уголовное дело по статье УК РФ о незаконном хранении и перевозке особо ценных «краснокнижных» водных биологических ресурсов. Расследование уголовного дела постановлено прокуратурой города на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU