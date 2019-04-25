СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-25T07:55:52+03:00

Нижневартовск станет еще зеленее на девять тысяч деревьев Фото: n-vartovsk.ru

Принять участие в посадке растений могут все желающие

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В Нижневартовске планируется высадить более 9300 деревьев. Для этого разработаны схемы озеленения улично-дорожной сети и территорий общего пользования на 2019 год. Проект плана работ в городе сформировало управление по природопользованию и экологии администрации.

В мэрии сообщили, что в план включены акции «Всероссийский день леса», «Семейное дерево», строительство и реконструкция сквера Строителей, сквера Космонавтов.

Кроме того, благоустройство городских микрорайонов запланировано и во время субботников. Принять участие могут все желающие 26 и 30 апреля, 6 и 7 мая в 14 часов. В первую очередь будут очищены участки, где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы: улицы Ленина, Нефтяников, 60 лет Октября, проспект Победы, парк Победы и площадь Нефтяников.

Между тем, от жителей города и организаций до 30 апреля принимаются предложения в части озеленения общегородских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU