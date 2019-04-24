Вадим Шувалов защитил сургутян от нападок урбаниста Варламова

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-24T18:26:42+03:00

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Глава Сургута Вадим Шувалов прокомментировал статью о городе московского блогера-урбаниста Ильи Варламова, который на минувшей неделе побывал в Югре. По словам мэра, сам Илья – «очень интересный и толковый человек, разбирающийся в развитии городов», однако его материал мог задеть сургутян. В связи с этим Вадим Шувалов счёл необходимым поддержать горожан.

Глава города напомнил три спорных тезиса поста Варламова: «Роботизация убьет рынок труда нефтяников», «Климат в Сургуте плохой: «Сургут — это место, где люди жить не должны» и «Тысячи настоящих сибирских мужиков — это прошлое». Причём последний пункт он прокомментировал подробно.

- Принцип «вкалывают роботы, а не человек» — это глобальная проблема, которую придётся решать не только в Сургуте, но, например, в Москве, - написал на своей странице в Инстаграме Вадим Шувалов. – Полная автоматизация нефтяного производства, бурения и добычи — дело будущего (сложные, многофакторные задачи производства, требующие умений, силы и выдержки человека, а не ломающейся машины). Новые технологии бурения зачастую не уменьшают потребность в бурильщиках, а увеличивают её.

По словам Вадима Шувалова, вопрос о том, как и когда человечество дойдёт до полной автоматизации и перейдет на цифровую экономику, пока остается без ответа.

- Телеком, банковская сфера — это лидеры, но цифровизация производства сложнее. На нее нужны не только средства, но время и люди, которые будут внедрять цифровые решения, - подчеркнул глава города и отметил, что объявлять эти отрасли «умершими», а людей, работающих в них, «прошлым» - преждевременно, - отмечает градоначальник.

Больше всего Вадима Шувалова задели слова блогера о том, что «тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков — это прошлое».

- Я уверен, что здесь Варламов не прав. От слова совсем! Именно представители «суровых» профессий обеспечивают 80% ВВП нашей страны. Я уважаю креативный класс, но доля креативного производства у нас пока, к сожалению, ничтожна мала (да, это большое упущение). Так что объявлять работников ведущей отрасли страны «прошлым» — не совсем корректно. Эти люди как минимум самое реальное настоящее! – подчеркнул Вадим Шувалов.

Кроме того, Вадим Шувалов не согласился с логикой Варламова по поводу «плохого климата» в Сургуте.

- Если опустеет Сургут (в связи с «плохим» климатом и снегом в июне) — опустеет и Москва (климат тоже «не фонтан» и «снег в июне» был всего лишь год назад). То есть, согласно такой логике, необходимо развивать только Краснодар, Ялту и Сочи? – отвечает вопросом мэр Сургута.

Также по итогам публикации урбаниста Вадим Шувалов пообещал запретить кормить голубей, обсудить вопрос о покраске подъездных дверей в синий цвет и обратить внимание на парковки на газонах и открытые баки.

- Я дал указание всем в администрации внимательно изучить этот фоторепортаж (фоторепортаж Варламова, - прим. ред.) и обсудить, что можно сделать для улучшения городской среды.

Согласен, что наши пенсионеры заслужили право ходить по ровным и хорошо убранным дорогам.

Напомним, ранее в своём блоге урбанист Илья Варламов опубликовал статью «Зачем нужен Сургут?». Там он возмутился тем, что «по городу невозможно нормально ходить», здесь «отсутствие переходов» и «большое количество шаурмы и шашлычных».

Стоит отметить, что на Ямале и в Югре нефтегазовая отрасль, где работают тысячи сургутян, сегодня переживает подъём. В комментариях к материалу Варламова работники нефтегазовыхх предприятий уже назвали блогера «дилетантом», который совершенно не разбирается в автоматизации производства и жизни северных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU