Ханты-Мансийск выходит на субботник

СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-25T06:22:07+03:00

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Жители Ханты-Мансийска приступают к большой уборке. До начала июня предстоит очистить от мусора, накопившегося за долгую зиму, общественные пространства, территории предприятий и учреждений, береговую зону и дворы в жилом секторе.

Всего в предстоящий месячник чистоты в Ханты-Мансийске будут организованы четыре официальных общегородских субботника: 26 апреля, 17 и 31 мая, а также 7 июня. Первый, самый большой по фронту работ, состоится накануне майских праздников уже в эту пятницу.

В нем примут участие свыше 200 предприятий и учреждений города, а также предприниматели. 27 апреля наводить порядок в своих дворах будут инициативные жители и управляющие компании. Как рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Калашников, за всеми участниками закреплены территории, которые предстоит убрать.

В окружной столице в планах на предстоящей неделе покраска фонарных опор и заборов и проведение косметического ремонта памятников в Парке Победы. Как только в городе будет наведен порядок, коммунальщики приступят к праздничному оформлению, сообщили в администрации югорской столдицы.

В конце апреля улицы югорской столицы будут украшены тематическими баннерами, посвящёнными страницам Великой Победы, а также флагами, георгиевскими лентами и другими атрибутами всеобщего праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU