2019-04-25T05:17:06+03:00
Общество

Погода в Югре 25 апреля: слабый снег при северном ветре

Температура воздуха +4… -6 градус градусов
Анна Полякова
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В четверг, 25 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер северный 4 - 9 м/с, днем в отдельных районах его порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +4… -1 градус, в северных и восточных районах до -6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 - 9 м/с. Температура воздуха днем около ноля градусов.

В Сургуте пасмурно, во второй половине дня небольшой снег. Ветер северный 7 м/с. Температура воздуха -4 градуса.

В Нижневартовске пасмурно. Днем пройдет снег. Ветер северный 4 м/с. Температура воздуха -1 градус.

В Нефтеюганске пасмурно, вечером пойдет небольшой снег. Температура воздуха -4 градуса, ветер северный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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