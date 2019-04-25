Погода в Югре 25 апреля: слабый снег при северном ветре
В четверг, 25 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер северный 4 - 9 м/с, днем в отдельных районах его порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +4… -1 градус, в северных и восточных районах до -6 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 - 9 м/с. Температура воздуха днем около ноля градусов.
В Сургуте пасмурно, во второй половине дня небольшой снег. Ветер северный 7 м/с. Температура воздуха -4 градуса.
В Нижневартовске пасмурно. Днем пройдет снег. Ветер северный 4 м/с. Температура воздуха -1 градус.
В Нефтеюганске пасмурно, вечером пойдет небольшой снег. Температура воздуха -4 градуса, ветер северный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU