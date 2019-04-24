Жителям Югры советуют подготовить документы на землю до паводка

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-24T14:42:54+03:00

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Некоторые территории в Ханты-Мансийском автономном округе могут быть затопленными при наступлении весеннего паводка. Речная сеть Югры включает свыше 19,6 тыс. рек, ручьев и проток. В связи с этим жителям региона советуют заранее подготовиться.

Кадастровая палата по УрФО напоминает о необходимости оформить свои объекты недвижимости надлежащим образом. Речь идет о правоустанавливающих документах на владение жильем и земельным участком. Если на момент паводка они будут отсутствовать, то это будет основанием для отказа выплат в случае полной или частичной утраты имущества при затоплении жилых домов паводковыми водами. Тогда свои права придется доказывать в суде.

Подготовить необходимые документы можно обратившись в офисы Многофункциональных Центров, сообщает администрация Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU