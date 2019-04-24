2019-04-24T14:00:35+03:00
Происшествия

Житель Пыть-Яха пошел на преступление, пытаясь выручить приятеля

Он дал полицейскому 50 тысяч рублей за прекращение процессуальной проверки
Анна Полякова
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Житель Пыть-Яха пошел на преступление, пытаясь выручить приятеля Фото: pixabay.comЖитель Пыть-Яха пошел на преступление, пытаясь выручить приятеля Фото: pixabay.com
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Житель Пыть-Яха предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки. По версии следствия, мужчина в помещении служебного кабинета ОМВД России вручить полицейскому 50 тысяч рублей за прекращение процессуальной проверки в отношении его знакомого.

Приятеля подозревали в незаконной реализацией дизельного топлива на заправке, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, противоправные действия взяткодателя были пресечены. Правоохранитель сообщил о попытке подкупа в дежурную часть, и мужчина был задержан на месте преступления.

По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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