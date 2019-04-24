В Югре создадут рабочие места для родителей детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-24T13:54:59+03:00

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В правительстве Югры обсудили возможности трудоустройства родителей детей-инвалидом. Заседание совета по делам инвалидов при губернаторе прошло в формате видеоконференцсвязи. Его провела глава региона Наталья Комарова.

55 тысяч югорчан имеют какую-либо форму инвалидности. В округе свыше 40 организаций, действующих в интересах «особых» людей.

- Беспокойство вызывают семьи, имеющие детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Отсутствие страхового (трудового) стажа не даёт право такому родителю назначения страховой пенсии по старости, а только социальной, размер которой значительно ниже. По статистике, только 10% таких семей полные, отметила председатель комиссии по вопросам семейной политики общественной палаты Югры Нонна Некрасова.

Члены совета поддержали ее инициативу о создании в учреждениях и организациях соцзащиты, образования, физкультуры и спорта рабочих мест на условиях неполного рабочего дня (0,5 или 0,25 ставки), где родитель мог бы работать в качестве ассистента своего ребенка с инвалидностью при посещении им общеобразовательной школы или детского сада, а также во время получения услуг по социальной реабилитации, физкультурно-оздоровительных мероприятий.

- Профильным департаментам поручено проработать вопрос о внесении изменений в региональное законодательство, предусматривающих в организациях, финансируемых за счёт регионального бюджета, резервирование рабочих мест для родителей (законных представителей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами, пояснили в правительстве ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU