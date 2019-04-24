Аферист выманил у жительницы Пыть-Яха почти 40 тысяч, обещая кредит

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-24T12:25:29+03:00

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В Пыть-Яхе 46-летняя женщина лишилась денег, поверив мошеннику. На одном из сайтов она оставила заявку на кредит в сумме 70 тысяч рублей. Ей перезвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сказал, что женщине одобрен кредит в сумме 200 тысяч рублей. Лже-сотрудник пояснил, для того, чтобы получить деньги, необходимо оплатить страховку в сумме 4 тысяч рублей.

У банкомата женщина вводила данные, которые диктовал ей мужчина. Кроме того, доверчивая югорчанка сообщила незнакомцу по телефону и код, расположенный на оборотной стороне карты.

Общий материальный ущерб от общения с лже-сотрудниками банка составил более 38 тысяч рублей. Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество», пояснили в ОМВД России по Пыть-Яху.

ИСТОЧНИК KP.RU