2019-04-24T12:15:24+03:00
Общество

На реках Югры начался ледоход

Весенние ледовые явления наблюдаются уже на Оби
Анна Полякова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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На всех реках Югры наблюдаются весенние ледовые явления, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО. Например, на реке Иртыш ледоход зарегистрирован в районе населенного пункта Цингалы Ханты-Мансийского района, подвижки льда наблюдаются на реке Конда около села Алтай в Кондинском районе.

На Оби ледоход проходит в Томской области более чем в 500 километрах от границы округа, в то же время наблюдаются отдельные подвижки льда в Нижневартовском районе.

На ледовом покрове рек наблюдаются образование трещин, выход воды на поверхность, закраины, что свидетельствует о потере его прочности.

Мониторинг весенних явлений на водоемах округа осуществляется в круглосуточном режиме. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.

Главное управление МЧС России напоминает, что на территории округа выезд и выход на лед запрещен. Также не следует пользоваться маломерными судами до полного схода льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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