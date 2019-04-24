Жительница Югры отдала мошенникам деньги за вымышленный вагон-бытовку

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-24T12:03:48+03:00

В ходе разговора она сомневалась в правдивости слов продавца

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Жительница Советского района попалась на уловку мошенника и потеряла7 3500 рублей. Как выяснилось, 45-летняя горожанка в сети Интернет нашла объявление о продаже вагона-бытовки по заниженной цене.

Связавшись с продавцом и обговорив условия сделки, доверчивая женщина перевела неизвестному крупную сумму денег, которая включала и стоимость доставки товара.

Отметим, в ходе диалога она неоднократно сомневалась в правдивости слов продавца, который сначала просил внести 30% стоимости товара, затем 90%, а в дополнение сообщил о необходимости оплаты доставки.

Уголовное дело возбудили по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщает ОМВД России по Советскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU