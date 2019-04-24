«Мамонты Югры» закроют сезон вместе с городской командой «ветеранов хоккея»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-24T11:55:59+03:00

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Сезон игр 2018-2019 хоккейная команда «Мамонты Югры» закроет товарищеским матчем и встречей с болельщиками молодежная. Он был удачным, признаются югорские спортсмены. Они стали бронзовыми призерами Молодежной хоккейной лиги.

К осени команда обновится, пополнится новыми игроками, поэтому в хоккейном клубе «Югра» постараются сделать завершающую встречу сезона незабываемой, полной интересных моментов и приятных сюрпризов.

В КРК «Арена Югра» 27 апреля состоится торжественное вручение заслуженных медалей. Награды будут вручены после товарищеского матча «Мамонтов» с городской командой «ветеранов хоккея», который начнется в 15.00. В составе команды – известные в городе персоны, сотрудники органов власти, правоохранительных структур, члены общественных организаций.

После игры состоится традиционная встреча с болельщиками в «Пархом-баре»., сообщили в администрации города. Хоккеисты и фанаты обменяются приветствиями, словами благодарности, а также памятными подарками. Для некоторых членов команды этот сезон в силу возраста был последним, и они в последний раз встретятся с друзьями и поклонниками в одежде с символикой «Мамонтов Югры».

ИСТОЧНИК KP.RU