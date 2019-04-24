СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-24T10:46:16+03:00

В Пыть-Яхе задержали ОПГ, специализирующаяся на краже медного кабеля Фото: 86.мвд.рф

Материальный ущерб организации составил более одного миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Пыть-Яхе на территории производственной базы сотрудники уголовного розыска задержали организованную группу, члены которой совершили хищение медного кабеля. С территории крупного предприятия они унесли около 13 000 метров провода. Их вычислили во время отработки оперативной информации.

В общей сложности злоумышленники причинили значительный материальный ущерб организации на сумму 1 млн 250 тысяч рублей. Выяснилось, что трое из задержанных местные жители, четвертый злоумышленник – вахтовик.

Материальный ущерб организации составил более одного миллиона рублей Фото: 86.мвд.рф

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Кража». Наказанием за это преступление может стать лишение свободы сроком до 10 лет с выплатой крупного штрафа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также отрабатывается причастность данных лиц к совершению аналогичных преступлений.

Двое фигурантов задержаны, с остальных взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по ХМАО – Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU