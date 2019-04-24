В Югре выбирают лучший логотип Года семьи

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-24T10:30:20+03:00

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На портале «Открытый регион – Югра» стартовало интернет-голосование за лучший логотип Года семьи в Югре. Свой выбор уже сделали 2223 югорчанина.

На звание официального символа тематического года претендуют 493 работы. Лидерами по числу заявок стали Березовский район – 81 работа, Нижневартовск – 67, Лангепас – 49.

Директор «Центра «Открытый регион» Оксана Макеева отметила небывалый успех конкурса, потому что жители каждого из 22 муниципалитетов выразили свою сопричастность к объявленному в Югре Году семьи. По ее словам, в каждом эскизе чувствуется, что автор попытался вложить свою эмоцию и отношение к семье – некоторые из них напоминают совсем детские рисунки, а другие - включают серьезную символику.

Интернет-голосование продлится до 25 апреля, и после этого члены оргкомитета, рассмотрев все логотипы, примут окончательно решение. Итоги конкурса будут опубликованы на нашем портале 26 апреля.

Между тем, работ так много, что организаторы воспринимают их, как иллюстрации к какой-то книге. Так возникла идея соединить и издать сборник предложенных вариантов логотипа. Этот вопрос еще обсуждается, сообщает служба информации портала «Открытый регион – Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU