2019-04-24T10:30:20+03:00
Общество

В Югре выбирают лучший логотип Года семьи

Предложенные варианты могут стать основой сборника
Анна Полякова
Поделиться:
В Югре выбирают лучший логотип Года семьи Фото: pixabay.comВ Югре выбирают лучший логотип Года семьи Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На портале «Открытый регион – Югра» стартовало интернет-голосование за лучший логотип Года семьи в Югре. Свой выбор уже сделали 2223 югорчанина.

На звание официального символа тематического года претендуют 493 работы. Лидерами по числу заявок стали Березовский район – 81 работа, Нижневартовск – 67, Лангепас – 49.

Директор «Центра «Открытый регион» Оксана Макеева отметила небывалый успех конкурса, потому что жители каждого из 22 муниципалитетов выразили свою сопричастность к объявленному в Югре Году семьи. По ее словам, в каждом эскизе чувствуется, что автор попытался вложить свою эмоцию и отношение к семье – некоторые из них напоминают совсем детские рисунки, а другие - включают серьезную символику.

Интернет-голосование продлится до 25 апреля, и после этого члены оргкомитета, рассмотрев все логотипы, примут окончательно решение. Итоги конкурса будут опубликованы на нашем портале 26 апреля.

Между тем, работ так много, что организаторы воспринимают их, как иллюстрации к какой-то книге. Так возникла идея соединить и издать сборник предложенных вариантов логотипа. Этот вопрос еще обсуждается, сообщает служба информации портала «Открытый регион – Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аферист выманил у жительницы Пыть-Яха почти 40 тысяч, обещая кредит
На реках Югры начался ледоход
Жительница Югры отдала мошенникам деньги за вымышленный вагон-бытовку
«Мамонты Югры» закроют сезон вместе с городской командой «ветеранов хоккея»
В Пыть-Яхе задержали ОПГ, специализирующаяся на краже медного кабеля
В Югре намерены развивать придорожный сервис
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
В Мегионе женщина украла из сейфа матери золото и деньги
Нижневартовск завоевал награды окружной «Студенческой весны – 2019»
Погода в Югре 24 апреля: похолодает до минусовых отметок
Появились подробности смертельного ДТП в Сургутском районе
Ханты-Мансийск готовится отметить День Великой Победы
Жителям Нефтеюганска предлагают принять участие в чемпионате «Открой рот»
В лесах Югры с 26 апреля запретят ходить в лес и разводить костры
В Югре дорожное покрытие станет эластичным
В Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение
В пансионате больницы Ханты-Мансийска появились коты-антистрессы
Ханты-Мансийск готовится к безопасным майским праздникам
Браконьер из Березовского района нарубил елок на 260 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске накануне Пасхи пройдет «Праздник хлеба»
Полицейские Когалыма раскрыли угон автомобиля до поступления заявления
В Сургутском районе в ДТП погиб пассажир «Хёндай Солярис»
В Нижневартовске будут выть сирены
Вскрытие Оби в Югре ожидается уже через неделю
Аферист из Тюмени продавал югорчанам несуществующие стройматериалы
Погода в Югре 23 апреля: пройдут дожди
На жительницу Нефтеюганска завели уголовное дело за прописку иностранцев