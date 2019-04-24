В Югре намерены развивать придорожный сервис

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-24T09:24:38+03:00

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Развитие придорожного сервиса в Югре обсудили на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. Он отметила, что жители региона отмечают низкий уровень услуг в этом сегменте.

По ее словам, очень важно перенастроить эту ситуацию, это направление работы по эффектам внедрения. Оно многофакторно - повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности граждан, развитие туризма, другими отраслями, которые обеспечивают точки роста экономики нашего региона.

Наталья Комарова поручила профильным департаментам, фонду поддержки предпринимательства Югры подготовить до 1 июня решения по реализации инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса. Она отметила важность проработки механизмов компенсации затрат предпринимателей на обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями, доступа предпринимательского сообщества к земельным участкам. К подготовке этих предложений будут привлечены и сами предприниматели.

При создании новых объектов придорожного сервиса будет предусмотрено их единое стилистическое оформление в соответствии с региональной концепцией развития территориального маркетинга и брендинга.

ИСТОЧНИК KP.RU