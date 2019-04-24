Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-24T08:39:01+03:00

Жители смогут сами выбрать, какое мероприятие пройдет в их городе

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Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции. На сайте с 23 апреля по 8 мая на выбор предложены три варианта мероприятий. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше всего голосов.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами), организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.

В Тюмени жители и гости города смогут проголосовать за одну из трех социальных акций: приобретение интерактивного сухого бассейна для Областного реабилитационного центра "Родник", изготовление короба для сбора благотворительных пожертвований, высадка деревьев в одном из скверов города.

«Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU