В Мегионе женщина украла из сейфа матери золото и деньги

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-24T08:10:52+03:00

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Мегионские полицейские оперативно задержали женщину, укравшую золото и деньги из квартиры. По поводу пропажи драгоценностей из сейфа в полицию обратилась 55-летняя местная жительница.

Личность подозреваемой установили оперативно. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая за аналогичные преступления безработная дочь пострадавшей.

Как выяснилось, женщина приходила в гости к матери и надолго оставалась в её квартире. О металлическом сейфе знали домочадцы. Накануне происшествия мать продала личный автомобиль, а вырученные деньги положила в него для сохранности. В момент, когда хозяйка уснула, её дочь взяла ключ от сейфа, открыла его и похитила отложенные в отдельный пакет деньги в сумме 150 тысяч рублей. Увидев рядом лежащие золотые украшения, прихватила и их. Ее наживой стали 5 колец, пара сережек и пачка денег. Подозреваемая направилась на железнодорожный вокзал и купила билеты на поезд до города Казань, собираясь тут же уехать.

Обворовавшую родную мать задержали, когда она уже ждала отправления поезда. В отделе полиции задержанная дала признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает ОМВД России по г. Мегиону.

ИСТОЧНИК KP.RU