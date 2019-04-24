Нижневартовск завоевал награды окружной «Студенческой весны – 2019»

СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-24T06:34:39+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония закрытия самого важного для всего творческого студенчества региона события. Завершился окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019». Более 500 талантливых студентов представили 22 высших и средних учебных заведения округа. За два дня кретивные и молодые показали 164 творческих номера и семь студенческих программ.

В результате обладателем Гран-при за студенческую программу и в общем зачете делегаций группы «В» стал Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Победители окружного этапа поедут защищать честь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Перми, сообщили в администрации Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU