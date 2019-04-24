Нижневартовск завоевал награды окружной «Студенческой весны – 2019»
В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония закрытия самого важного для всего творческого студенчества региона события. Завершился окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019». Более 500 талантливых студентов представили 22 высших и средних учебных заведения округа. За два дня кретивные и молодые показали 164 творческих номера и семь студенческих программ.
В результате обладателем Гран-при за студенческую программу и в общем зачете делегаций группы «В» стал Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Победители окружного этапа поедут защищать честь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Перми, сообщили в администрации Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU