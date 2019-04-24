2019-04-24T06:34:39+03:00
Общество

Нижневартовск завоевал награды окружной «Студенческой весны – 2019»

Более 500 талантливых югорских студентов показали 164 творческих номера
Анна Полякова
Поделиться:
Нижневартовск завоевал награды окружной «Студенческой весны – 2019» Фото: n-vartovsk.ruНижневартовск завоевал награды окружной «Студенческой весны – 2019» Фото: n-vartovsk.ru
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония закрытия самого важного для всего творческого студенчества региона события. Завершился окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019». Более 500 талантливых студентов представили 22 высших и средних учебных заведения округа. За два дня кретивные и молодые показали 164 творческих номера и семь студенческих программ.

В результате обладателем Гран-при за студенческую программу и в общем зачете делегаций группы «В» стал Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Победители окружного этапа поедут защищать честь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Перми, сообщили в администрации Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
В Мегионе женщина украла из сейфа матери золото и деньги
Погода в Югре 24 апреля: похолодает до минусовых отметок
Появились подробности смертельного ДТП в Сургутском районе
Ханты-Мансийск готовится отметить День Великой Победы
Жителям Нефтеюганска предлагают принять участие в чемпионате «Открой рот»
В лесах Югры с 26 апреля запретят ходить в лес и разводить костры
В Югре дорожное покрытие станет эластичным
В Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение
В пансионате больницы Ханты-Мансийска появились коты-антистрессы
Ханты-Мансийск готовится к безопасным майским праздникам
Браконьер из Березовского района нарубил елок на 260 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске накануне Пасхи пройдет «Праздник хлеба»
Полицейские Когалыма раскрыли угон автомобиля до поступления заявления
В Сургутском районе в ДТП погиб пассажир «Хёндай Солярис»
В Нижневартовске будут выть сирены
Вскрытие Оби в Югре ожидается уже через неделю
Аферист из Тюмени продавал югорчанам несуществующие стройматериалы
Погода в Югре 23 апреля: пройдут дожди
На жительницу Нефтеюганска завели уголовное дело за прописку иностранцев