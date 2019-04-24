Погода в Югре 24 апреля: похолодает до минусовых отметок

СЕГОДНЯ 05:14 2019-04-24T05:14:33+03:00

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В среду, 24 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. На большей территории небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер, меняющийся от западного до северо-восточного, 5-10 м/с, его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем в центральных районах 0…+5 градусов, в южных районах до +10, в северных районах -1…-6.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер, меняющийся от западного до северо-восточного, 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем около 0 градусов.

В Сургуте пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный направлений 3 м/с. Температура воздуха -2 градуса.

В Нижневартовске пасмурно. Днем пройдет снег. Ветер северный 4 м/с. Температура воздуха -1 градус.

В Нефтеюганске пасмурно, без осадков. Температура воздуха -2 градуса, ветер северо-восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU