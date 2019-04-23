Появились подробности смертельного ДТП в Сургутском районе

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-23T15:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека, случилось утром в Сургутском районе. Около 08 часов 15 минут на 19 км автодороги «г. Сургут – г. Нижневартовск» погиб пассажир автомобиля.

Как сообщили в местной полиции, 53-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Мультивен». Минивэном управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Хендай Солярис» получил телесные повреждения, а его 27-летний пассажир погиб на месте. Водитель автомашины «Фольксваген» не пострадал, пояснили в ОМВД России по Сургутскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU