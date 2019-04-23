2019-04-23T15:46:22+03:00
Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП в Сургутском районе

27-летний пассажир погиб на месте аварии
Анна Полякова
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Появились подробности смертельного ДТП в Сургутском районе Фото: 86.мвд.рфПоявились подробности смертельного ДТП в Сургутском районе Фото: 86.мвд.рф
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Дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека, случилось утром в Сургутском районе. Около 08 часов 15 минут на 19 км автодороги «г. Сургут – г. Нижневартовск» погиб пассажир автомобиля.

Как сообщили в местной полиции, 53-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Мультивен». Минивэном управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Хендай Солярис» получил телесные повреждения, а его 27-летний пассажир погиб на месте. Водитель автомашины «Фольксваген» не пострадал, пояснили в ОМВД России по Сургутскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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