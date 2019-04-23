Ханты-Мансийск готовится отметить День Великой Победы

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-23T15:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске начались дни наведения порядка. Окружной центр готовится к празднованию Дня Победы. В ближайшее время коммунальщики организуют генеральную уборку с использованием моющих средств в Парке Победы, а на улице Мира, где состоится шествие военизированных подразделений, ветеранов, кадетов, юнармейцев и демонстрация раритетной техники, – будет обновлена разметка. Об этом рассказал заместитель Главы города Сергей Волчков на заседании организационного комитета в Администрации города.

Совсем скоро появится в городе и праздничная атрибутика. Парки, скверы, здания и улицы будут украшены в едином стиле флагами, баннерами и историческими фотографиями.

В городе в рамках предстоящего празднования состоится несколько десятков масштабных мероприятий и акций. Основные из них – Парад, «Бессмерный полк», «Фронтовой привал», «Рекорд Победы», «Звезда памяти», концерт и праздничный фейерверк.

В честь Победы в городе проведут велосипедный парад «Звезда памяти» и пробег «Мы помним» с возложением цветов к Мемориалу Славы. Студенты-волонтеры будут вручать поздравительные открытки ветеранам, раздавать георгиевские ленточки и выступать в роли «навигаторов» для «Бессмертного полка».

Напомним, сегодня в окружной столице проживает 177 ветеранов ВОВ, в том числе 10 – участников ВОВ, 4 узника фашистских концлагерей, 10 жителей блокадного Ленинграда и 153 труженика тыла. Все они получат ко Дню Победы единовременную социальную выплату в размере трех тысяч рублей. В ходе акции «Как живешь, ветеран» будут выявлены защитники Отечества, нуждающиеся в ремонте жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU