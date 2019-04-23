2019-04-23T14:39:47+03:00
Звезды

Жителям Нефтеюганска предлагают принять участие в чемпионате «Открой рот»

Состязания пройдут в ближайшее воскресенье, 27 апреля
Марина АНТОНОВА
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Жителям Нефтеюганска предлагают весело и с пользой провести времяЖителям Нефтеюганска предлагают весело и с пользой провести время
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Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» состоится в Нефтеюганске 27 апреля. Это международная акция, которая проходит во многих городах мира. В России чемпионат проходит с 2011 года и в нем участвуют уже более 100 городов. Победитель городского тура отправится на состязания в Москву.

Суть состязаний в художественном чтении стихов и прозы. Каждому участнику будет дан отрывок какого-то произведения, который нужно будет грамотно и артистично прочитать. С более подробными правилами состязаний можно познакомиться здесь.

Всех желающих старше 18 лет ждут в Молодежном зале центральной Библиотеки в 17.00. Победитель кроме призов получит право представлять свой город в финале, который состоится летом в Москве.

- Площадь Нефтеюганска примерно равна площади карликового европейского государства, княжества Лихтенштейн. И мы надеемся, классных читчиков там достаточно на квадратный метр, - отметили организаторы акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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