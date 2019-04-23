2019-04-23T14:18:35+03:00
Общество

В лесах Югры с 26 апреля запретят ходить в лес и разводить костры

В регионе устанавливается особый пожароопасный сезон
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Югре с 26 апреля объявлен особый пожароопасный сезонВ Югре с 26 апреля объявлен особый пожароопасный сезон
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 26 апреля, в Югре устанавливается особый пожароопасный сезон. В это время запрещается нахождение людей в лесу, кроме специально отведенных мест, запрещается разводить костры и палы сухой травы, сжигать мусор.

Не допускается оставлять в лесу и парковых зонах битое стекло и пользоваться промасленной ветощью или другими легковоспламеняющимися предметами. Запрещено также использовать пиротехнику и огнестрельное оружие с пыжами из пожароопасных материалов, выбрасывать не затушенный окурок во время передвижения на транспорте по территории леса.

Сельскохозяйственные угодья должны быть опаханы со стороны населенных пунктов и со стороны леса. Вдоль лесных проезжих частей необходимо очищать от свалок веток и корней, полосы шириной не менее 10 м.

Власти муниципалитетов, дачных обществ, фермерских хозяйств, предприятий, расположенных возле леса, обязаны создать минерализованную полосу безопасности, меть запас воды, достаточный для тушения огня, организовать круглосуточное дежурство.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностное лицо – от 30 до 40 тысяч рублей; на юридическое лицо – от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ханты-Мансийск готовится отметить День Великой Победы
Жителям Нефтеюганска предлагают принять участие в чемпионате «Открой рот»
В Югре дорожное покрытие станет эластичным
В Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение
В пансионате больницы Ханты-Мансийска появились коты-антистрессы
Ханты-Мансийск готовится к безопасным майским праздникам
Браконьер из Березовского района нарубил елок на 260 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске накануне Пасхи пройдет «Праздник хлеба»
Полицейские Когалыма раскрыли угон автомобиля до поступления заявления
В Сургутском районе в ДТП погиб пассажир «Хёндай Солярис»
В Нижневартовске будут выть сирены
Вскрытие Оби в Югре ожидается уже через неделю
Аферист из Тюмени продавал югорчанам несуществующие стройматериалы
Погода в Югре 23 апреля: пройдут дожди
На жительницу Нефтеюганска завели уголовное дело за прописку иностранцев