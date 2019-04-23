В лесах Югры с 26 апреля запретят ходить в лес и разводить костры

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-23T14:18:35+03:00

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В ближайшую субботу, 26 апреля, в Югре устанавливается особый пожароопасный сезон. В это время запрещается нахождение людей в лесу, кроме специально отведенных мест, запрещается разводить костры и палы сухой травы, сжигать мусор.

Не допускается оставлять в лесу и парковых зонах битое стекло и пользоваться промасленной ветощью или другими легковоспламеняющимися предметами. Запрещено также использовать пиротехнику и огнестрельное оружие с пыжами из пожароопасных материалов, выбрасывать не затушенный окурок во время передвижения на транспорте по территории леса.

Сельскохозяйственные угодья должны быть опаханы со стороны населенных пунктов и со стороны леса. Вдоль лесных проезжих частей необходимо очищать от свалок веток и корней, полосы шириной не менее 10 м.

Власти муниципалитетов, дачных обществ, фермерских хозяйств, предприятий, расположенных возле леса, обязаны создать минерализованную полосу безопасности, меть запас воды, достаточный для тушения огня, организовать круглосуточное дежурство.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностное лицо – от 30 до 40 тысяч рублей; на юридическое лицо – от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU