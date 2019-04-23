В Югре дорожное покрытие станет эластичным

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-23T14:11:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре планируют применять новые технологии, материалы и технологические решения повторного применения.

Так, устройство верхних слоев покрытия будет осуществляться из горячих асфальтобетонных смесей с применением полимер-битумных вяжущих. В результате дорожное полотно приобретает эластичность – способность к восстановлению первоначальных размеров и формы после снятия нагрузок, сообщает правительство ХМАО.

Также планируется применять полимер-битумные вяжущие при покрытии из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. В результате получится долговечное покрытие устойчивое к разрушениям под воздействием транспортного потока и климатических условий.

Применение таких материалов и технологий увеличит срок службы дорожных одежд. Кроме того, в ходе реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан региональный реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Ориентировочно, «дорожная кампания» в Югре начнется в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU