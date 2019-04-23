2019-04-23T11:33:46+03:00
Здоровье

В пансионате больницы Ханты-Мансийска появились коты-антистрессы

Они помогут пациентам легче переносить длительный курс лечения
Маргарита КАЛИНКИНА
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У пациентов окружной больницы Ханы-Маенсийска появились коты-антистрессы. Фото ОКБ Ханты-МансийскаУ пациентов окружной больницы Ханы-Маенсийска появились коты-антистрессы. Фото ОКБ Ханты-Мансийска
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Коты-антистрессы появились в пансионате Окружной клиниченской больницы Ханты-Мансийска. Мягкие игрушки сшили сами пациенты и теперь они будут помогать им в выздоровлении.

Мастер-класс для всех желающих провела сотрудник окружного Дома народного творчества Надежда Сидорейко. Она считает, что арт-терапия помогает вне имеет ни ограничений, ни противопоказаний, являясь безопасным методом снятия напряжения. Рукоделие помогает преобразовать негативные эмоции в позитивные, получить прилив сил, зарядиться уверенностью. В процессе творчества на поверхность выходят многие проблемы, которые были глубоко скрыты и решаются они безболезненно.

В больнице лечат искусством и творчеством уже больше двух лет. Это помогает создать более комфортную среду в пансионате для тех, кто проходит длительное лечение и реабилитацию. Пациенты осваивают бисероплетение, скрапбукинг, декупаж, изготовление текстильных кукол. В больнице также успешно применяют сказкотерапию и картинотерапию, а по праздникам для пациентов выступают юные музыканты, сообщили в пресс-центре Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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