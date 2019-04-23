Ханты-Мансийск готовится к безопасным майским праздникам

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-23T10:32:15+03:00

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В Ханты-Мансийске на очередном заседании Антитеррористической комиссии города обсудили вопросы общественной безопасности в период майских праздников. Сейчас сотрудники полиции проверяют подвальные и чердачные помещения, бесхозный транспорт, подземные люки и теплотрассы.

- Персоналу объектов, находящихся в непосредственной близости от праздничных площадок, мы напомним о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, при возникновении террористических угроз и чрезвычайных ситуаций, - пояснил начальник межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» Александр Фисенко.

Непосредственно 1 мая все места массового скопления граждан будут взяты под наблюдение. Накануне Первомая сотрудники полиции с применением служебных собак обследуют объекты, где будут организованы мероприятия, а также здания, расположенные вблизи мест их проведения.

На усиленный режим несения службы полицейские перейдут и в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 74-ой годовщины Великой Победы. В местах массового пребывания людей будут установлены рамки металлоискателя. Входной фильтр распространится на граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Будут изыматься колющие или режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные.

Аналогичные меры будут предприняты во время празднования Православной пасхи (28 апреля), Ураза Байрама (4 июня), Дня России и Дня города (12 мая), ХI Международного IT-форума(10-11 июня).

ИСТОЧНИК KP.RU