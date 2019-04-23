В Ханты-Мансийске накануне Пасхи пройдет «Праздник хлеба»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-23T09:56:26+03:00

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Ханты-Мансийск 27 апреля наполнится ароматом пасхальной выпечки. В канун празднования Светлого Христова Воскресения в столице Югры пройдет XVI городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба». В этом году мероприятие пройдет на прилегающей территории городского рынка «Лукошко». Свой ассортимент, в том числе пасхальную продукцию, жителям и гостям окружного центра готовятся показать более десятка местных производителей и мини-пекарен.

Традиционно будет предложено сотни куличей, караваев, пирогов, а также творожные пасхи, праздничные подарочные пирожные и пасхальные сувениры. Среди товаров будут представлены и сами продукты, которые понадобятся при подготовке пасхальных блюд и угощений: сметана, творог, молоко, куриное яйцо и многое другое. Все это привезут не только югорские производители, но и гости из соседних регионов.

- Ежегодно «Праздник хлеба» привлекает все больше жителей и гостей города. Мероприятие такого формата способствует обмену профессиональным опытом между производителями и повышает интереса к самому празднику «Пасха», – отметила начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Ханты-Мансийска Ирина Ульянова.

ИСТОЧНИК KP.RU