Полицейские Когалыма раскрыли угон автомобиля до поступления заявления

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-23T08:56:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Когалыме наряд ДПС во время патрулирования обнаружил автомобиль «Лифан», съехавший в кювет. В салоне машины находился пьяный мужчина. Сотрудники полиции проверили документы и выяснили, что машина не принадлежит водителю.

Также установлено, что мужчина работает вахтовым методом на одном из предприятий города и проживает в одной квартире с хозяином автомобиля. Как выяснилось, он распивал спиртные напитки и решил съездить в магазин за алкоголем. Подозреваемый взял без разрешения из сумки ключи от автомобиля и уехал. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет, где его и задержали полицейские.

Хозяин автомобиля в это время спал в квартире и узнал о случившемся от сотрудников полиции.

Уголовное дело возбудили по стать УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает ОМВД России по Когалыму.

ИСТОЧНИК KP.RU