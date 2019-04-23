2019-04-23T08:47:23+03:00
Происшествия

В Сургутском в ДТП погиб пассажир «Хёндай Солярис»

Полицейские работают на месте аварии
Анна Полякова
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В Сургутском районе полицейские выясняют причину смертельной аварии на 18 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».

По предварительным данным, 23 апреля около 8 часов произошло столкновение двух транспортных средств «Хёндай Солярис» и «Фольксваген Мультивен», сообщает УМВД России по ХМАО.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний пассажир «Хёндай» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель этой легковушки получил травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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