В Сургутском в ДТП погиб пассажир «Хёндай Солярис»
Полицейские работают на месте аварии
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В Сургутском районе полицейские выясняют причину смертельной аварии на 18 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».
По предварительным данным, 23 апреля около 8 часов произошло столкновение двух транспортных средств «Хёндай Солярис» и «Фольксваген Мультивен», сообщает УМВД России по ХМАО.
В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний пассажир «Хёндай» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель этой легковушки получил травмы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU