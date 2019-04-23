В Нижневартовске будут выть сирены

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-23T08:01:52+03:00

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Жителей и гостей Нижневартовска просят сохранять спокойствие, когда в городе завоют сирены. Период их запуска с 23 по 26 апреля 2019 года. Ориентировочное время проверки звукового оповещения - с 9 до 17 часов. Проверка будет осуществляться неоднократно в течение рабочего дня, пояснили в администрации города.

Это традиционная проверка. Она проводится в плановом режиме в рамках годового технического обслуживания оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания граждан в случае чрезвычайной ситуации.

В этот раз, во время тестирования, МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» просит жителей и гостей города сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU