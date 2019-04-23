Аферист из Тюмени продавал югорчанам несуществующие стройматериалы
Полицейские Югры доказали причастность жителя Тюмени к совершению 12 эпизодов мошеннических действий. Жертвами обмана стали 11 жителей ХМАО и один доверчивый мужчина из Челябинской области.
С мая по ноябрь 2018 года 31-летний мужчина размещал ложные объявления на различных торговых площадках в сети Интернет о продаже несуществующих строительных материалов по заниженной стоимости. Условия сделки обговаривались с потенциальными покупателями по телефону.
Удостоверившись, что звонивший, заинтересован в приобретении товара, аферист под предлогом бесплатной доставки, убеждал о необходимости предоплаты, либо полной оплаты за приобретенное имущество.
В результате его наживой стали порядка 400 тысяч рублей. Операции купли-продажи осуществлялись путем перевода денег на предоставленную злоумышленником банковскую карту.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему грозит лишения до 5 лет лишения свободы. Злоумышленника арестовали, сообщает ОМВД России по Советскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU