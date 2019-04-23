Погода в Югре 23 апреля: пройдут дожди

СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-23T05:21:31+03:00

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Во вторник, 23 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие, в северных и восточных районах умеренные осадки смешанного характера. Ветер западных направлений 5-10 м/с, его порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем +7… +12 ºС, местами до 0…+5 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9 ºС.

В Сургуте пасмурно и дождливо. Ветер западных направлений 4 м/с. Температура воздуха +4 градуса.

В Нижневартовске пасмурно. Весь день будет идти дождь. Ветер юго-западный 7 м/с. Температура воздуха+5 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, дождь. Температура воздуха + 4 градуса, ветер западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU