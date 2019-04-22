Жители Ханты-Мансийск в рекордное время наполнили банк крови

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-22T15:01:58+03:00

За два часа горожане сдали более 50 литров биоматериала

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На 2 часа раньше завершился Национальный день донора в окружной больнице Ханты-Мансийска. Уже в 10 часов утра банк крови был наполнен всеми необходимыми группами и фенотипами. В акции приняли участие 193 жителя города.

- Такого не было давно! Мы не ожидали увидеть такое количество доноров. и благодарны всем участникам акции за отзывчивость, - отметила заведующая отделением переливания крови ОКБ Анна Сухарева.

Медикам удалось заготовить более 50 литров цельной крови. Из нее произведено 22 литра плазмы, 22 литра эритроцитной взвеси и 32 единицы доз концентрата тромбоцитов, сообщили в пресс-службе окружной больницы.

Окружная клиническая больница выражает благодарность автомобилистам и мотосообщество Ханты-Мансийска, Федерацию велоспорта Югры и всех участников, принявших участие в автопробеге за привлечение внимания к проблемам донорства и развитие донорского движения.

- Отдельное спасибо хочется сказать ребятам и преподавателям Детской школы искусств города Ханты-Мансийска, - отметила Анна Сухарева. - Выставка творческих работ, которую они помогли нам организовать в отделении, получилась очень яркая. Красочные рисунки на стенах создали особое праздничное настроение для всех пришедших на акцию.

Авторы произведений смогли лично посмотреть выставку, а также познакомиться с работой отделения переливания крови. Специально для ребят медицинские работники организовали экскурсию. Ученики Детской школы искусств увидели, как заготавливаются и хранятся компоненты крови. Самые смелые смогли сдать анализ и узнать свою группу крови и резус фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU