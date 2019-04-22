В Сургуте доцент ждет суда за махинации с имуществом вуза

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-22T14:43:54+03:00

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В Сургуте перед судом предстанет сотрудник вуза за совершение мошеннических действий и присвоение вверенного имущества. Обвинение предъявлено доценту кафедры физической культуры БУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», сообщает прокуратура ХМАО.

По версии следствия с 2012 года злоумышленник ежегодно предоставлял в бухгалтерию госуниверситета сфальсифицированные сведения о проведенных учебно-тренировочных сборах со студентами в другом регионе страны. На основании этих документов доцент получал денежную компенсацию. Деньгами впоследствии он распорядился по своему усмотрению. В результате он причинил вузу ущерб на сумму свыше 1,3 млн. рублей.

Наказанием для него может стать лишение свободы сроком до 6 лет. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU