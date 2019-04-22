2019-04-22T14:32:19+03:00
Общество

В Югре ожидается ухудшение погоды

Прогнозируется мокрый снег и ветер 15 м/с
Анна Полякова
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В Югре ожидается ухудшение погоды Фото: .n-vartovsk.ruВ Югре ожидается ухудшение погоды Фото: .n-vartovsk.ru
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В Югре 23 апреля ожидается ухудшение погодных условий. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, прогнозируются небольшие, а в северных и восточных районах умеренные осадки смешанного характера. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. В некоторых районах автономного округа температура воздуха поднимется до +12 ºС.

Предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 2 мая (допустимая погрешность +/– 5 суток). Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 – 950 см, сообщили в администрации города.

В настоящее время кромка ледостава находится в районе населенного пункта Озерное Колпашевского района (на 12 км выше н/п Колпашево) Томской области. До границы округа около 524 км (динамика 26 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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