2019-04-22T13:03:17+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске началась подготовка к шествию Бессмертного полка

В типографиях города можно сделать штендер с фотографией участников Великой Отечественной войны
Маргарита КАЛИНКИНА
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Типографии Ханты-Мансийска готовы сделать штендеры для участия в шествии Бессмертного полка. Фото группы "Волонтеры Победы" vk.comТипографии Ханты-Мансийска готовы сделать штендеры для участия в шествии Бессмертного полка. Фото группы "Волонтеры Победы" vk.com
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В Ханты-Мансийске началась подготовка к празднованию Дня Победы. «Волонтеры Победы» формируют команды добровольцев для сопровождения Бессмертного полка.

Горожанам напоминают, что участвовать в шествии могут все желающие. Для этого достаточно изготовить штендер с фотографией своего деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны.

Сделать штендеры можно типографиях и рекламных агентствах города. Для этого нужно иметь фотографию родственника и его историю (как зовут, где родился и воевал, погиб или вернулся, интересные факты), В типографии снимок отсканируют и выведут на печать нужного формата, после чего ее там же прикрепят на пластиковую основу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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